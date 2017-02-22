Челябинцы назвали три главных недостатка общественного транспорта

Маршрутные такси оказались лидером нареканий: три позиции из семи. Автобусы и трамваи «собрали» по две позиции, а троллейбус — лишь одну.

По параметрам услуг, предложенных для оценки, больше всего недовольство жителей города вызывают интервал движения городского пассажирского транспорта. Эту позицию отметили 54,3 процента опрошенных, а что касается вида транспорта, для которого этот аспект работы — наиболее насущная проблема — это троллейбус. Чуть менее критично интервал движения оценивается пассажирами автобуса и трамвая. Лишь небольшая часть челябинцев оценивает этот аспект работы критично, пользующихся маршрутками.

А вот что касается второго по популярности варианта ответа — состояния транспортных средств (41,1 процента), здесь маршрутные такси — в «лидерах», а меньше всего нареканий по этому поводу — в адрес работы автобусов.

На третьем месте — безопасность передвижения (34,9 процента). И в этом вопросе ожидаемо больше всего вопросов вновь вызвали маршрутки. Это, по субъективному мнению экспертов, достаточно репрезентативная оценка, поскольку количество аварий с участием маршрутных такси не просто большое, оно постоянно растет. Кроме того, все чаще приходится слышать о частых нарушениях со стороны собственников автотранспортных средств — в рейс выходят маршрутки с неисправными тормозами, негорящими световыми приборами и другими нарушениями.

Практически четверть опрошенных (24 процента) зафиксировали свои нарекания по поводу охвата и разветвленности маршрутной сети, то есть на возможность добраться до нужного места без пересадок или вообще добраться до нужного места. Здесь претензии в основном у пассажиров, пользующихся автобусами и маршрутными такси. К работе обслуживающего персонала имеют претензии 16,3 процента опрошенных и все они чаще пользуются маршрутками, у пассажиров иных категорий транспортных средств нет претензий по этой позиции.

На скорость передвижения обратили внимание семь процентов опрошенных и, как правило, это пассажиры трамваев. Скорее всего, играет роль и тот факт, что часто трамваю создают помехи автомобили, двигающиеся по рельсам.

Удивительно, но на неудовлетворенность стоимостью проезда обратили внимание одного процента опрошенных горожан. Хотя именно эта позиция вызывает наибольшие споры и живое обсуждение в СМИ. Как оказалось, для челябинцев — это не главное, а в сфере работы городского пассажирского транспорта волнуют их совсем другие, функциональные проблемы.