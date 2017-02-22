МЧС не видит угроз подтопления скотомогильников
Территории, которые могут стать опасными
Территории, которые могут стать опасными
На сегодняшней
Владимир Корбут, начальник ГУ МЧС России по Омской области:
— В зону подтопления скотомогильники не попадают. Распространение очагов опасных инфекций не прогнозируется. Что касается питьевого водоснабжения, то «Водоканал» в плановом порядке принимает меры по защите и обеззараживанию воды в период половодья. Мы тоже не видим, что могут быть проблемы. В Омской области водоснабжение идет в основном из открытых источников.
Тем не менее, добавил спикер, мероприятия по обеззараживанию планируются, есть необходимое количество обеззараживающих средств.
— Если будут населенные пункты, где подтопит колодцы, будет подвозиться бесплатная бутилированная вода за счет средств резервного фонда правительства Омской области, — уточнил Корбут.
Напомним, ожидается, что весенний паводок начнется с 20 марта.