МЧС не видит угроз подтопления скотомогильников

На сегодняшней пресс-конференции глава регионального МЧС Владимир Корбут рассказал, что подготовка к весеннему половодью ведется по наихудшему сценарию, чтобы быть максимально готовыми ко всему, хотя особых опасений паводок в этом году у спасателей не вызывает. Равно как и то, что региону грозит распространение опасных инфекций из-за «всплывших» скотомогильников.

Владимир Корбут, начальник ГУ МЧС России по Омской области:

— В зону подтопления скотомогильники не попадают. Распространение очагов опасных инфекций не прогнозируется. Что касается питьевого водоснабжения, то «Водоканал» в плановом порядке принимает меры по защите и обеззараживанию воды в период половодья. Мы тоже не видим, что могут быть проблемы. В Омской области водоснабжение идет в основном из открытых источников.

Тем не менее, добавил спикер, мероприятия по обеззараживанию планируются, есть необходимое количество обеззараживающих средств.

— Если будут населенные пункты, где подтопит колодцы, будет подвозиться бесплатная бутилированная вода за счет средств резервного фонда правительства Омской области, — уточнил Корбут.

Напомним, ожидается, что весенний паводок начнется с 20 марта.