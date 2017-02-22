В Казани из-за нарушений вновь закрыли пекарню «Добропек»
Деятельность пекарни «Добропек», расположенной на ул. Шмидта, вновь приостановили на 40 суток, сообщает
Деятельность пекарни «Добропек», расположенной на ул. Шмидта, вновь приостановили на 40 суток, сообщает
Сотрудники Управления в ходе очередной проверки установили превышение уровня шума ночью при работе оборудования пекарни. Так как заведение расположено на первом этаже жилого дома, то рокот слышен в квартирах.
Советский райсуд в третий раз признал индивидуального предпринимателя Олега Стерлядова виновным по ст.6.4 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановки деятельности пекарни на Шмидта на 40 суток.
Кроме того, суд направил иск о запрете деятельности «Добропека» по ул. Шмидта.