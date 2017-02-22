В Казани из-за нарушений вновь закрыли пекарню «Добропек»

Сотрудники Управления в ходе очередной проверки установили превышение уровня шума ночью при работе оборудования пекарни. Так как заведение расположено на первом этаже жилого дома, то рокот слышен в квартирах.

Советский райсуд в третий раз признал индивидуального предпринимателя Олега Стерлядова виновным по ст.6.4 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановки деятельности пекарни на Шмидта на 40 суток.

Кроме того, суд направил иск о запрете деятельности «Добропека» по ул. Шмидта.