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09:09 (мск), источник: RNS

Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс МС-05» стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска велась на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Источник: сайт Роскосмоса

«Расчетное время отделения корабля от 3-й ступени ракеты-носителя и выведение корабля на заданную орбиту — 09:07 мск», — сообщили в Центре управления полетами.

По данным ЦУП, программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения корабля с Международной космической станцией (МКС). Стыковка корабля с МКС запланирована примерно на 11:34 мск 24 февраля. Сближение транспортного корабля «Прогресс МС-05» со станцией и причаливание к стыковочному отсеку «Пирс» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажа МКС — Сергея Рыжикова и Олега Новицкого.

Корабль «Прогресс МС-05» доставит на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа МКС, оборудование для поддержания станции в рабочем режиме, посылки для космонавтов и астронавтов.

Предыдущий запуск «Прогресса» 1 декабря 2016 года завершился аварией. Корабль сгорел в плотных слоях атмосферы. Сообщалось, что авария произошла во время работы двигателей третьей ступени ракеты «Союз-У».

В результате нештатной ситуации потеря корабля произошла на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой территорией Тувы. Пуск ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-04» был застрахован компанией «ВТБ страхование». Общая сумма страховых выплат составляет 2,1 млрд рублей.

Комментарии
5
Иван Петров
Наш прогресс в промышленности в области ракето- корабле-и вообщестроении не может не радовать.
Порадуйся со мной, аб.
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игорь
Тоже о этом подумал, но здесь видимо именно последняя
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конь педальный
Не "Союз У", а "Точка У" нужно запустить. Хотя бы штук 10 по известному направлению.
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