Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура

По данным ЦУП, программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения корабля с Международной космической станцией (МКС). Стыковка корабля с МКС запланирована примерно на 11:34 мск 24 февраля. Сближение транспортного корабля «Прогресс МС-05» со станцией и причаливание к стыковочному отсеку «Пирс» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажа МКС — Сергея Рыжикова и Олега Новицкого.

«Расчетное время отделения корабля от 3-й ступени ракеты-носителя и выведение корабля на заданную орбиту — 09:07 мск», — сообщили в Центре управления полетами.

Корабль «Прогресс МС-05» доставит на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа МКС, оборудование для поддержания станции в рабочем режиме, посылки для космонавтов и астронавтов.

Предыдущий запуск «Прогресса» 1 декабря 2016 года завершился аварией. Корабль сгорел в плотных слоях атмосферы. Сообщалось, что авария произошла во время работы двигателей третьей ступени ракеты «Союз-У».