Рустам Минниханов выложил в соцсетях посвященный Набережным Челнам видеоролик

В видео виды города с высоты птичьего полета сменяются микроэпизодами о жизни горожан и убыстренными производственными сценами. Звучит достаточно напряженная музыка.

Второй по величине город Татарстана именуется территорией «молодости и движения», «инноваций и экономического роста», «комфорта и стабильности». В финале сам Рустам Минниханов говорит, что «Челны — это территория опережающего развития». Отметим, что ролик носит схожее название: «Челны. Территория опережающего развития».