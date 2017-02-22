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10:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов выложил в соцсетях посвященный Набережным Челнам видеоролик

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил на своих страницах в социальных сетях видеоролик, посвященный Набережным Челнам.

В видео виды города с высоты птичьего полета сменяются микроэпизодами о жизни горожан и убыстренными производственными сценами. Звучит достаточно напряженная музыка.

Второй по величине город Татарстана именуется территорией «молодости и движения», «инноваций и экономического роста», «комфорта и стабильности». В финале сам Рустам Минниханов говорит, что «Челны — это территория опережающего развития». Отметим, что ролик носит схожее название: «Челны. Территория опережающего развития».

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