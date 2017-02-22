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10:27 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет о погоде 22 февраля: мокрый снег и до +7°С

В Минске, по информации синоптиков, ближе к вечеру также начнутся мокрый снег и дождь, а днем термометры покажут 0..+2°С.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси в среду: ожидаются порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Ранее синоптики предупредили, что действие оранжевого уровня опасности в Беларуси продлено до конца рабочей недели из-за плохой погоды.

«Будет облачно с прояснениями, утром в отдельных районах кратковременный снег, днем преимущественно по западной половине республики — мокрый снег с дождем», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что днем ожидается порывистый ветер, а максимальная температура воздуха составит от -2°С до +4°С, по юго-западу — до +7°С.

В Минске, по информации синоптиков, ближе к вечеру также начнутся мокрый снег и дождь, а днем термометры покажут 0..+2°С.

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