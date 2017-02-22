Врачи готовы помочь приморцам в праздничные дни

«Во всех государственных медучреждениях края четверг, 23 февраля, — выходной день. Неизменным остается только работа экстренных медучреждений — дежурных врачей в больницах, родильных домов и травматологических пунктов, а также службы «Скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

В детских и взрослых поликлиниках Владивостока и края 24 и 25 февраля — рабочие дни.

«24 февраля амбулаторно-поликлиническое звено работает с 8.00 до 20.00, а в субботу, 25 февраля, обычная дежурная служба — прием терапевта и обслуживание вызовов на дому», — говорится в сообщении.

Экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в праздничные дни горожанам и жителям края окажут в городской стоматологической поликлинике (улица Уборевича, 14).

«Стоматологическая помощь будет оказываться в кабинете экстренной помощи. В случае необходимости наши врачи будут готовы принять и детей», — пояснил главный врач стоматологической поликлиники № 1 Андрей Прокофьев.

Все травмпункты Приморья в праздничные дни работают в круглосуточном режиме.

Напомним, что жители и гости Владивостока в случае травмы могут обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 (улица Русская, 55), более известной как «Тысячекоечная». Телефон отделения: 8 (423) 232−63−46 .

При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 на Русской, 53, более известной, как «Больница рыбаков». Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефон отделения: 8 (423) 232−55−77 . Там ежедневно в круглосуточном режиме также окажут помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и отделении челюстно-лицевой хирурги.