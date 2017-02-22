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11:31 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

24 февраля в ряде домов Приволжского района Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 22 февраля). 24 февраля в ряде домов Казани не будет света.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 16.00 без электричества останутся жители ул. Танковая Приволжского района.

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