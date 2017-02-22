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09:47 (мск), источник: АиФ Самара

В Чапаевске к концу 2018 г. построят круглогодичный крытый каток

Первый в Чапаевске крытый каток с искусственным льдом вместимостью 400 зрительских мест будет построен на средства областного бюджета.

Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в Чапаевске по ул. Железнодорожная, 14А, сообщает правительство Самарской области.

Крытый каток вместимостью 400 зрительских мест будет построен на средства областного бюджета рядом с уже действующим спорткомплексом «Луч». Это будет трехэтажное здание с площадью застройки — 4021,0 кв. м., общей площадью — 5026,9 кв. м., размер ледового поля катка составит 30×60 метров. Проект подготовлен специалистами «ТеррНИИгражданпроект», выигравшим в конце прошлого года конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.

Строительно-монтажные работы начнутся весной 2017 года. Построить первый в Чапаевске круглогодичный крытый каток планируют к концу 2018 года.

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