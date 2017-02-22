В Чапаевске к концу 2018 г. построят круглогодичный крытый каток

Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в Чапаевске по ул. Железнодорожная, 14А, сообщает правительство Самарской области.

Крытый каток вместимостью 400 зрительских мест будет построен на средства областного бюджета рядом с уже действующим спорткомплексом «Луч». Это будет трехэтажное здание с площадью застройки — 4021,0 кв. м., общей площадью — 5026,9 кв. м., размер ледового поля катка составит 30×60 метров. Проект подготовлен специалистами «ТеррНИИгражданпроект», выигравшим в конце прошлого года конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту.