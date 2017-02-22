Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
СМИ: За пост президента России будет бороться женщина
Савченко выполнила свое "первое" обещание: "Пришло время!"
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10:22 (мск), источник: Volga News

С космодрома Байконур состоялся последний в истории запуск самарского «Союза-У»

В среду, 22 февраля, в 08:58 мск с космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-05».

Расчетное время отделения ТГК от третьей ступени ракеты-носителя и выведения корабля на заданную орбиту — 09:07:22 мск.

Программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения ТГК «Прогресс МС-05» с Международной космической станцией (МКС). Специалисты главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в ЦУП приступят к управлению полетом транспортного грузового корабля после его отделения от третьей ступени ракеты-носителя.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 22 февраля, в 11:34 ± 3 мин. мск.

Напомним, Роскосмос сообщил об окончании эксплуатации ракет «Союз-У» после аварии носителя этого типа, который должен был доставить на орбиту космический грузовой корабль «Прогресс МС-04» с грузом для МКС. Как ранее писали СМИ со ссылкой на источник на космодроме Байконур, все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2−1А». Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете «Союз-ФГ».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Начался суд над наркокартелем, "заработавшим" 278 млн рублей
Рейтинг Путина в США достиг максимума за 14 лет
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Прокуратура просит завести на главу «Почты России» еще одно дело
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
Янукович: «Я не просил вводить войска на Украину»
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У»
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкм Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь