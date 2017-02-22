С космодрома Байконур состоялся последний в истории запуск самарского «Союза-У»

Расчетное время отделения ТГК от третьей ступени ракеты-носителя и выведения корабля на заданную орбиту — 09:07:22 мск.

Программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения ТГК «Прогресс МС-05» с Международной космической станцией (МКС). Специалисты главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в ЦУП приступят к управлению полетом транспортного грузового корабля после его отделения от третьей ступени ракеты-носителя.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 22 февраля, в 11:34 ± 3 мин. мск.

Напомним, Роскосмос сообщил об окончании эксплуатации ракет «Союз-У» после аварии носителя этого типа, который должен был доставить на орбиту космический грузовой корабль «Прогресс МС-04» с грузом для МКС. Как ранее писали СМИ со ссылкой на источник на космодроме Байконур, все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2−1А». Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете «Союз-ФГ».