С космодрома Байконур состоялся последний в истории запуск самарского «Союза-У»
В среду, 22 февраля, в 08:58 мск с космодрома Байконур состоялся успешный запуск
В среду, 22 февраля, в 08:58 мск с космодрома Байконур состоялся успешный запуск
Расчетное время отделения ТГК от третьей ступени
Программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения ТГК «Прогресс МС-05» с Международной космической станцией (МКС). Специалисты главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС (ГОГУ РС МКС) в ЦУП приступят к управлению полетом транспортного грузового корабля после его отделения от третьей ступени
Стыковка корабля с МКС запланирована на 22 февраля, в 11:34 ± 3 мин. мск.
Напомним, Роскосмос сообщил об окончании эксплуатации ракет «Союз-У» после аварии носителя этого типа, который должен был доставить на орбиту космический грузовой корабль «Прогресс МС-04» с грузом для МКС. Как ранее писали СМИ со ссылкой на источник на космодроме Байконур, все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2−1А». Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете «Союз-ФГ».