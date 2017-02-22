Приморский силач Иван Савкин проведет показательные выступления в День защитника Отечества
23 февраля в 13.00 на центральной площади Владивостока пройдёт показательное выступление
23 февраля в 13.00 на центральной площади Владивостока пройдёт показательное выступление
Спортсмен планирует «взять на буксир» тяжёлую военную технику. Данное выступление уже проходит четвертый год подряд и стало ужедоброй традицией. В 2015 году Ивану удалось сдвинуть с места ЗРК «Оса», в 2016 году — военный КАМАЗ с прицепом, массой более 30 тонн. Что будет на этот раз — сюрприз организаторов.
Напомним, что 21февраля силач смог отбуксировать электровоз массой 288 тонн, что в 1,5 раза превышает действовавший до этого мировой рекорд.