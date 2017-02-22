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09:55 (мск), источник: Вести Приморье

Приморский силач Иван Савкин проведет показательные выступления в День защитника Отечества

23 февраля в 13.00 на центральной площади Владивостока пройдёт показательное выступление силача-буксировщика, рекордсмена мира Ивана Савкина.

Спортсмен планирует «взять на буксир» тяжёлую военную технику. Данное выступление уже проходит четвертый год подряд и стало ужедоброй традицией. В 2015 году Ивану удалось сдвинуть с места ЗРК «Оса», в 2016 году — военный КАМАЗ с прицепом, массой более 30 тонн. Что будет на этот раз — сюрприз организаторов.

Напомним, что 21февраля силач смог отбуксировать электровоз массой 288 тонн, что в 1,5 раза превышает действовавший до этого мировой рекорд.

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