Приморский силач Иван Савкин проведет показательные выступления в День защитника Отечества

Спортсмен планирует «взять на буксир» тяжёлую военную технику. Данное выступление уже проходит четвертый год подряд и стало ужедоброй традицией. В 2015 году Ивану удалось сдвинуть с места ЗРК «Оса», в 2016 году — военный КАМАЗ с прицепом, массой более 30 тонн. Что будет на этот раз — сюрприз организаторов.

Напомним, что 21февраля силач смог отбуксировать электровоз массой 288 тонн, что в 1,5 раза превышает действовавший до этого мировой рекорд.