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09:56 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму до +7 и дождь

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости (Крым). По прогнозам синоптиков, в среду днем на полуострове температура воздуха поднимется до семи градусов тепла.

Источник: РИА "Новости"

Ожидается дождь, местами туман, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 20 метров в секунду. Ночью температура упадет до +5.

В Севастополе синоптики обещают дождь и северо-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до семи градусов тепла.

В Керчи — облачно и дождливо. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +6.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), на полуострове сохраняется штормовое предупреждение в связи со сложными погодными условиями.

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