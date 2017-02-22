В Крыму до +7 и дождь

Ожидается дождь, местами туман, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 20 метров в секунду. Ночью температура упадет до +5.

В Севастополе синоптики обещают дождь и северо-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до семи градусов тепла.

В Керчи — облачно и дождливо. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +6.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), на полуострове сохраняется штормовое предупреждение в связи со сложными погодными условиями.