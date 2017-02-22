В Крыму до +7 и дождь
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости (Крым). По прогнозам синоптиков, в среду днем на полуострове температура воздуха поднимется до семи градусов тепла.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости (Крым). По прогнозам синоптиков, в среду днем на полуострове температура воздуха поднимется до семи градусов тепла.
Ожидается дождь, местами туман, ветер будет дуть с
В Севастополе синоптики обещают дождь и
В Керчи — облачно и дождливо. Ветер
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), на полуострове сохраняется штормовое предупреждение в связи со сложными погодными условиями.