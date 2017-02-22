Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Глава МИД Украины признался в кознях в ООН после смерти Чуркина
«Газпром» отказался выполнять поручение Путина
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы стали чаще болеть пневмонией и коклюшем

Рост заболеваемости составил около 30% за год.

Инфекционная заболеваемость в январе 2017 года в Воронеже превысила прошлогодний показатель почти на 34%, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону во вторник, 21 февраля. Санитарные врачи отметили рост заболеваемости внебольничной пневмонией (на 33%), коклюшем (на 30%), ветрянкой (на 20%).

Горожане стали чаще страдать от острых кишечных инфекций установленной этиологии (на 48%), хронического вирусного гепатита С (на 49%). Сильно выросла за год заболеваемость скарлатиной (на 82%).

При этом специалисты отметили снижение заболеваемости сальмонеллезами (на 52,7%). В январе 2017 года в Воронеже зафксировали единичные случаи заболевания острым вирусным гепатитом А, В, С и Е, гонококковой инфекцией, чесоткой, сифилисом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гид РИА «Воронеж»: куда сходить на длинных выходных 23-26 февраля
Рейтинг Путина в США достиг максимума за 14 лет
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Прокуратура просит завести на главу «Почты России» еще одно дело
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
Янукович: «Я не просил вводить войска на Украину»
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У»
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкм Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
10 советов для оформления квартиры в современном экостиле
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь