Воронежцы стали чаще болеть пневмонией и коклюшем

Инфекционная заболеваемость в январе 2017 года в Воронеже превысила прошлогодний показатель почти на 34%, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону во вторник, 21 февраля. Санитарные врачи отметили рост заболеваемости внебольничной пневмонией (на 33%), коклюшем (на 30%), ветрянкой (на 20%).

Горожане стали чаще страдать от острых кишечных инфекций установленной этиологии (на 48%), хронического вирусного гепатита С (на 49%). Сильно выросла за год заболеваемость скарлатиной (на 82%).

При этом специалисты отметили снижение заболеваемости сальмонеллезами (на 52,7%). В январе 2017 года в Воронеже зафксировали единичные случаи заболевания острым вирусным гепатитом А, В, С и Е, гонококковой инфекцией, чесоткой, сифилисом.