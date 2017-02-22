Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Глава МИД Украины признался в кознях в ООН после смерти Чуркина
Задержанный в Крыму украинец признался в подготовке диверсантов
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10:04 (мск), источник: Sputnik.by

Только 16% белорусских мужчин доживают до пенсии

Мужчин в Беларуси по-прежнему меньше, чем женщин, при этом подавляющее большинство представителей сильного пола — три четверти — предпочитают жить в городах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Численность мужчин на начало 2017 года по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 6 тысяч и составила 4 миллиона 427 тысяч человек, сообщил Национальный статистический комитет.

Читайте также
Кобяков опасается, что с зарплатами «по 500» люди бросятся скупать импорт

При этом соотношение мужского и женского населения остается неизменным. Мужчин меньше, их удельный вес в структуре населения страны составляет 46,6%.

По информации Белстата, лишь 16% белорусских мужчин — старше трудоспособного возраста, 65% находятся в трудоспособном возрасте. При этом каждый пятый трудоспособный мужчина, согласно данным статкомитета, не имеет работы. Уровень занятости трудоспособных мужчин составляет менее 80%.

Как и ранее, три четверти мужского населения республики — это горожане, причем каждый пятый мужчина живет Минске.

Средний возраст белорусских мужчин составляет 37 лет, проживающие в сельской местности мужчины старше, чем мужчины-горожане.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд по делу о кровавой резне в ТЦ 'Новая Европа' начался в Минске
Рейтинг Путина в США достиг максимума за 14 лет
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Прокуратура просит завести на главу «Почты России» еще одно дело
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
Янукович: «Я не просил вводить войска на Украину»
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У»
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкм Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь