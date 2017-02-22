Только 16% белорусских мужчин доживают до пенсии

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Численность мужчин на начало 2017 года по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 6 тысяч и составила 4 миллиона 427 тысяч человек, сообщил Национальный статистический комитет.

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При этом соотношение мужского и женского населения остается неизменным. Мужчин меньше, их удельный вес в структуре населения страны составляет 46,6%.

По информации Белстата, лишь 16% белорусских мужчин — старше трудоспособного возраста, 65% находятся в трудоспособном возрасте. При этом каждый пятый трудоспособный мужчина, согласно данным статкомитета, не имеет работы. Уровень занятости трудоспособных мужчин составляет менее 80%.

Как и ранее, три четверти мужского населения республики — это горожане, причем каждый пятый мужчина живет Минске.