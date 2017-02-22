Плутону предложили вернуть статус планеты

Оно позволит Плутону вернуть статус, которого он лишился в 2006 году. Полностью статья будет представлена в марте на конференции, посвященной Луне и планетам.
По мере развития науки представления о планетах неоднократно менялись: так, ученые птолемеевской эпохи считали, что планеты — это крупные небесные тела, которые вращаются вокруг Земли по круглой орбите, а позднее выяснилось, что на самом деле они вращаются вокруг Солнца и их орбита не круглая, а эллиптическая. После открытия первых экзопланет, которые находятся у других звезд, ученым пришлось создать официальное определение термина. В феврале 2003 года рабочая группа по экзопланетам Международного астрономического союза объявила, что планетой считается небесное тело с массой ниже програничной массы начала термоядерного синтеза дейтерия, которое вращается вокруг звезды или ее остатков. Минимальная масса и/или размер, необходимые для того, чтобы считать внесолнечный объект планетой, должны были быть схожими с теми, что встречаются в Солнечной системе.
Последнее официальное определение термина было дано Международным астрономическим союзом в 2006 году. В ходе конференции в Праге исследователи постановили, что планета должна отвечать трем критериям: вращаться по орбите вокруг Солнца, обладать достаточной гравитацией, чтобы принять форму шара, и расчищать окрестности своей орбиты.
Согласно новой классификации Плутон был исключен из числа планет и вместе с Эридой и Церерой (а позднее — Макемаке и Хаумеа) причислен к числу карликовых планет, которые не способны освободить область вблизи своей орбиты от космического «мусора»
Такое «новшество» вызвало споры и критику со стороны научного сообщества.
Исследователи из NASA опубликовали манифест, в котором они предлагают заново пересмотреть определение планеты. В работе говорится, что планетой следует считать тело субзвездной массы, в котором никогда не происходили реакции термоядерного синтеза и которое обладает достаточной гравитацией, чтобы принять сферическую форму. При этом орбитальные параметры объекта предлагается не учитывать.
Авторы манифеста считают, что современное определение планеты обладает несколькими существенными недостатками. Во-первых, оно не позволяет отнести экзопланеты, а также блуждающие планеты к числу планет. Во-вторых, ни одна планета в Солнечной системе, по словам ученых, не может полностью расчистить свои орбиты — мелкие космические тела, вроде метеороидов, все равно будут их пересекать. В-третьих, способность убрать космический мусор зависит от расстояния до Солнца. По словам специалистов NASA, если Землю поместить дальше Нептуна, она не сможет очистить свою орбиту, поэтому не будет считаться планетой. С другой стороны, под предложенное исследователями определение попадают также и крупные спутники, например Харон или Луна.
О реакции Международного астрономического союза на манифест пока ничего не сообщается. Однако, если он все же будет одобрен, Плутону придется вернуть утраченный им статус планеты. «Необходимо прислушиваться к планетологам, которые хорошо знакомы с этой темой. Когда мы видим объекты типа Плутона, мы не знаем, как еще их называть», — заявил Алан Стерн в интервью Business Insider.
Кристина Уласович