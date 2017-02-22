Плутону предложили вернуть статус планеты

Оно позволит Плутону вернуть статус, которого он лишился в 2006 году. Полностью статья будет представлена в марте на конференции, посвященной Луне и планетам.

По мере развития науки представления о планетах неоднократно менялись: так, ученые птолемеевской эпохи считали, что планеты — это крупные небесные тела, которые вращаются вокруг Земли по круглой орбите, а позднее выяснилось, что на самом деле они вращаются вокруг Солнца и их орбита не круглая, а эллиптическая. После открытия первых экзопланет, которые находятся у других звезд, ученым пришлось создать официальное определение термина. В феврале 2003 года рабочая группа по экзопланетам Международного астрономического союза объявила, что планетой считается небесное тело с массой ниже програничной массы начала термоядерного синтеза дейтерия, которое вращается вокруг звезды или ее остатков. Минимальная масса и/или размер, необходимые для того, чтобы считать внесолнечный объект планетой, должны были быть схожими с теми, что встречаются в Солнечной системе.

Последнее официальное определение термина было дано Международным астрономическим союзом в 2006 году. В ходе конференции в Праге исследователи постановили, что планета должна отвечать трем критериям: вращаться по орбите вокруг Солнца, обладать достаточной гравитацией, чтобы принять форму шара, и расчищать окрестности своей орбиты.