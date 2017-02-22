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10:06 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

«Кандидата в президенты» Алексея Навального не пустили в «Ельцин Центр»

В Екатеринбурге собираются открыть его предвыборный штаб.

Оппозиционера Алексея Навального, который не теряет надежды поучаствовать в 2018 году в выборах президента России, не пустили в «Ельцин Центр», сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Об этом рассказал руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков на своей странице в соцсети. «В Новосибирске зарегистрировалось на сайте 400 волонтеров, пришло на открытие 200. В Екатеринбурге зарегистрировано на сайте 600 волонтеров, соответственно мы ожидаем, что придет 300 человек. И понимаем уже, что в штаб они ну никак не влезут. Начали искать конференц-зал. Ну и конечно, в том числе, позвонили в Ельцин-Центр. Так знаете, что они сказали? «Мы не проводим политических мероприятий». Тем не менее, в конце концов оппозиционеры все же нашли помещение. Открытие предвыборного штаба запланировано на 25 февраля.

Напомним, что недавно Алексей Навальный был осужден на 5 лет условно по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата, дело «Кировлеса»).

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