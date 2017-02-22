На дорогах Башкортостана затруднено движение из-за непогоды
Погода приносит сюрпризы автовладельцам в республике. Водители выбираются из снежных заносов только при помощи тяжелой техники.
Погода приносит сюрпризы автовладельцам в республике. Водители выбираются из снежных заносов только при помощи тяжелой техники.
В Уфе снова пробки, проехать по заснеженным улицам иногда просто невозможно, особенно во дворах. В поселке Раевка, к примеру, как сообщают пользователи группы БашДТП, владельцу пришлось оставить автомобиль на ночь.
Вернулся за ним он утром и смог сдвинуть легковушку с места только с помощью трактора. Трассы, судя по этому видео, местами занесены снегом. С.
итуацию осложняет сильнейший гололед. Опять таки в Альшеевском районе водители помогают друг другу как могут. А на этом ролике, действие происходит в поселке Нагаево, автовладельцу, ничего не остается, кроме как снимать сложившуюся ситуацию на камеру телефона. И дожидаться, пока стихия не стихнет. В эти минуты осложнено движение и на трассе М-5.
При таких погодных условиях тяжелее всего приходится водителям грузовых машин. Напоминаем, что в республике действует штормовое предупреждение.
По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе ожидается небольшой мокрый снег, в северных районах до умеренного, метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.
Ветер южный,