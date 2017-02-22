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09:53 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На дорогах Башкортостана затруднено движение из-за непогоды

Погода приносит сюрпризы автовладельцам в республике. Водители выбираются из снежных заносов только при помощи тяжелой техники.

Источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе снова пробки, проехать по заснеженным улицам иногда просто невозможно, особенно во дворах. В поселке Раевка, к примеру, как сообщают пользователи группы БашДТП, владельцу пришлось оставить автомобиль на ночь.

Вернулся за ним он утром и смог сдвинуть легковушку с места только с помощью трактора. Трассы, судя по этому видео, местами занесены снегом. С.

итуацию осложняет сильнейший гололед. Опять таки в Альшеевском районе водители помогают друг другу как могут. А на этом ролике, действие происходит в поселке Нагаево, автовладельцу, ничего не остается, кроме как снимать сложившуюся ситуацию на камеру телефона. И дожидаться, пока стихия не стихнет. В эти минуты осложнено движение и на трассе М-5.

При таких погодных условиях тяжелее всего приходится водителям грузовых машин. Напоминаем, что в республике действует штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе ожидается небольшой мокрый снег, в северных районах до умеренного, метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер южный, юго-западный 9−14 м/с, при порывах до 17−22. На отдельных участках дорог туман, ухудшение видимости до 500 м. При этом будет по-прежнему тепло — до +2 градусов. Водителей просят не выезжать на дальние расстояния.

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