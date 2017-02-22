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10:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже стартуют праздничные мероприятия в честь 23 февраля

Праздновать День Защитника Отечества воронежцы начинают уже сегодня. В Воронежском театре оперы и балета пройдёт праздничный концерт.

А 23 февраля в храмах Воронежской области начнутся богослужения в память о погибших воинах. Также по всей Воронежской области пройдут различные торжества и концерты.

В Воронеже, например, всех ждут на гала-концерт фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества».

Подробный список мероприятий на 23 февраля 2017 года можно посмотреть здесь.

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