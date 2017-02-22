В Воронеже стартуют праздничные мероприятия в честь 23 февраля
Праздновать День Защитника Отечества воронежцы начинают уже сегодня. В Воронежском театре оперы и балета пройдёт праздничный концерт.
Праздновать День Защитника Отечества воронежцы начинают уже сегодня. В Воронежском театре оперы и балета пройдёт праздничный концерт.
А 23 февраля в храмах Воронежской области начнутся богослужения в память о погибших воинах. Также по всей Воронежской области пройдут различные торжества и концерты.
В Воронеже, например, всех ждут на
Подробный список мероприятий на 23 февраля 2017 года можно посмотреть здесь.