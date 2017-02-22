Движение трамваев по маршрутам № 19 и № 27 в Нижнем Новгороде будет прекращено 23—26 февраля

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, с 08:00 23 февраля до 22:00 26 февраля будет закрыто движение трамваев по маршрутам № 19 и № 27. На это время трамваи № 18 (наружное кольцо) будут ходить по схеме: «Лапшиха — улица Ошарская — улица Белинского — площадь Лядова — улица Пушкина — улица Бекетова — Лапшиха». Трамваи № 18 (внутреннее кольцо) — в противоположном направлении.