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10:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение трамваев по маршрутам № 19 и № 27 в Нижнем Новгороде будет прекращено 23—26 февраля

Движение трамваев будет закрыто в связи с производством строительно-монтажных работ между домами № 1/1 по улице Надежды Сусловой и № 12 по улице Елховская.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, с 08:00 23 февраля до 22:00 26 февраля будет закрыто движение трамваев по маршрутам № 19 и № 27. На это время трамваи № 18 (наружное кольцо) будут ходить по схеме: «Лапшиха — улица Ошарская — улица Белинского — площадь Лядова — улица Пушкина — улица Бекетова — Лапшиха». Трамваи № 18 (внутреннее кольцо) — в противоположном направлении.

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