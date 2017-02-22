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10:31 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижний Новгород спецбортом МЧС доставили девушку из Грозного

В Нижнем Новгороде девушку доставили в ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России.

В Нижний Новгород из Грозного Чеченской республики 18 февраля самолет Ан-148 доставил тяжелобольную девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС. Ей потребовалась срочная врачебная помощь.

Пациентку сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

В Нижнем Новгороде девушку доставили в ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России.

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