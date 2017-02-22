В Нижний Новгород спецбортом МЧС доставили девушку из Грозного
В Нижнем Новгороде девушку доставили в ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России.
В Нижнем Новгороде девушку доставили в ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России.
В Нижний Новгород из Грозного Чеченской республики 18 февраля самолет Ан-148 доставил тяжелобольную девушку. Об этом сообщает
Пациентку сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
В Нижнем Новгороде девушку доставили в ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России.