Противостояние в Куропатах: активисты не пускают технику на площадку
С утра у стройплощадки оставались трое протестующих против строительства
С утра у стройплощадки оставались трое протестующих против строительства
МИНСК, 22 фев — Sputnik. Протестующие против строительства
Лидер незарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич выложил на своей странице в Twitter видео с места событий. Двое активистов стоят на дороге перед краном и не реагируют на требование строителей отойти.
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Кроме активистов «Молодого фронта» против строительства возле Куропат протестуют и местные жители. Накануне вечером они также присоединились к акции протеста.
Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.