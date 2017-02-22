Противостояние в Куропатах: активисты не пускают технику на площадку

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Протестующие против строительства бизнес-центра недалеко от урочища Куропаты утром в среду 22 февраля попытались помещать въезду техники на стройплощадку.

Лидер незарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич выложил на своей странице в Twitter видео с места событий. Двое активистов стоят на дороге перед краном и не реагируют на требование строителей отойти.