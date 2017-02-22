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10:31 (мск), источник: Sputnik.by

Противостояние в Куропатах: активисты не пускают технику на площадку

С утра у стройплощадки оставались трое протестующих против строительства бизнес-центра возле мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Протестующие против строительства бизнес-центра недалеко от урочища Куропаты утром в среду 22 февраля попытались помещать въезду техники на стройплощадку.

Лидер незарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич выложил на своей странице в Twitter видео с места событий. Двое активистов стоят на дороге перед краном и не реагируют на требование строителей отойти.

«Силы очень не равные. На нас троих набрасываются 20 строй-омоновцев. Ни одного журналиста и потому они отрываются по полной», — написал Дашкевич.

Кроме активистов «Молодого фронта» против строительства возле Куропат протестуют и местные жители. Накануне вечером они также присоединились к акции протеста.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.

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