На День защитника Отечества в Москве оборудуют 16 площадок запуска салюта

Салют на День защитника отечества в Москве запустят с 16 площадок, сообщает портал mos.ru. Основные торжества пройдут на Поклонной горе и Воробьевых горах, запуск начнется в 21:00.

Больше всего площадок оборудуют в Западном административном округе, причем две их них расположатся в Парке Победы. Две точки будет в Северо-Восточном округе, в том числе одна на ВДНХ. Также по две площадки оборудуют в Юго-Западном (в том числе в Бутово) и Северо-Западном округах (в том числе в Митино).

В остальных округах будет по одной площадке. В Центральном округе это станет набережная напротив «Лужников», в Восточном — Измайловский парк, в Юго-Восточном — парк Кузьминки, в Южном — набережная Борисовских прудов. Также площадки расположатся в Левобережном, Зеленограде и Новой Москве, их точные адреса можно посмотреть на портале мэра и правительства.

Диаметр купола каждого из салютов составит около 300 метров. Выпускать в небо белые, красные и зеленые огни будут 72 установки, а одновременно с ними будут вхолостую стрелять 18 76-миллиметровых пушек ЗИС-3, использовавшихся во время Великой Отечественной войны. Это нужно для создания звукового эффекта.

Обеспечивать порядок на площадках и запускать салюты будут 500 военнослужащих. Каждая установка сделает 10 залпов.