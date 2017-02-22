На День защитника Отечества в Москве оборудуют 16 площадок запуска салюта
Основные торжества пройдут в Парке Победы и на Воробьевых горах.
Основные торжества пройдут в Парке Победы и на Воробьевых горах.
Салют на День защитника отечества в Москве запустят с 16 площадок, сообщает портал mos.ru. Основные торжества пройдут на Поклонной горе и Воробьевых горах, запуск начнется в 21:00.
Больше всего площадок оборудуют в Западном административном округе, причем две их них расположатся в Парке Победы. Две точки будет в
В остальных округах будет по одной площадке. В Центральном округе это станет набережная напротив «Лужников», в Восточном — Измайловский парк, в
Диаметр купола каждого из салютов составит около 300 метров. Выпускать в небо белые, красные и зеленые огни будут 72 установки, а одновременно с ними будут вхолостую стрелять 18 76-миллиметровых пушек ЗИС-3, использовавшихся во время Великой Отечественной войны. Это нужно для создания звукового эффекта.
Обеспечивать порядок на площадках и запускать салюты будут 500 военнослужащих. Каждая установка сделает 10 залпов.