Мужчину, пропавшего в прошлом году, разыскивают на Дону

Теперь его ищут не только родственники и знакомые, но и полиция.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные вьющиеся, носит усы, говорит с акцентом.

В день исчезновения был одет в шапку и куртку черного цвета, камуфлированные штаны зеленого цвета с черными пятнами, свитер бежевого цвета, галоши черного цвета.

Особые приметы: на левой ноге шрам от операции от колена до таза, на спине вдоль позвоночника шрам длиной 10 см.