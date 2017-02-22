Мужчину, пропавшего в прошлом году, разыскивают на Дону
28 декабря 2016 года Абдурахманов Абдулкерим Абдуселимович 1957 года рождения в свой день рождения ушел из дома в поселке Веселый Ростовской области и не вернулся.
28 декабря 2016 года Абдурахманов Абдулкерим Абдуселимович 1957 года рождения в свой день рождения ушел из дома в поселке Веселый Ростовской области и не вернулся.
Теперь его ищут не только родственники и знакомые, но и полиция.
Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные вьющиеся, носит усы, говорит с акцентом.
В день исчезновения был одет в шапку и куртку черного цвета, камуфлированные штаны зеленого цвета с черными пятнами, свитер бежевого цвета, галоши черного цвета.
Особые приметы: на левой ноге шрам от операции от колена до таза, на спине вдоль позвоночника шрам длиной 10 см.
Если вам