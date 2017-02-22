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11:39 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Мужчину, пропавшего в прошлом году, разыскивают на Дону

28 декабря 2016 года Абдурахманов Абдулкерим Абдуселимович 1957 года рождения в свой день рождения ушел из дома в поселке Веселый Ростовской области и не вернулся.

Теперь его ищут не только родственники и знакомые, но и полиция.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные вьющиеся, носит усы, говорит с акцентом.

В день исчезновения был одет в шапку и куртку черного цвета, камуфлированные штаны зеленого цвета с черными пятнами, свитер бежевого цвета, галоши черного цвета.

Особые приметы: на левой ноге шрам от операции от колена до таза, на спине вдоль позвоночника шрам длиной 10 см.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам в ДЧ ОМВД России по Веселовскому району, тел.: 8 (86358) 6−11−92, 89286197202.

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