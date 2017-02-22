Сильные дожди и ветер прогнозируют в Ростове
Сильные дожди и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируют в донской столице
Сильные дожди и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируют в донской столице
В устье Дона ожидаются ветровой нагон воды и разрушение ледового покрова.
В связи с непогодой в городе возможны подтопление низин и прибрежных территорий, нарушения работы
Ростовчанам рекомендуется убрать с балконов вещи, при скачках напряжения электросети обесточить все электроприборы, запастись батарейками и фонарями.
Больным и пожилым людям при сильном ветре не следует выходитьна улицу без крайней необходимости.
Родителей просят не оставлять детские коляски на улице, водителей — не парковать машины под деревьями.
Горожанам, живущим в низинах и на прибрежных территориях, в случае подтопления жилья необходимо обесточить электроприборы, перекрыть воду, газ, перенести документы и ценные вещи в безопасное место.