Сильные дожди и ветер прогнозируют в Ростове

В устье Дона ожидаются ветровой нагон воды и разрушение ледового покрова.

В связи с непогодой в городе возможны подтопление низин и прибрежных территорий, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы линий электропередачи и связи, падение деревьев.

Ростовчанам рекомендуется убрать с балконов вещи, при скачках напряжения электросети обесточить все электроприборы, запастись батарейками и фонарями.

Больным и пожилым людям при сильном ветре не следует выходитьна улицу без крайней необходимости.

Родителей просят не оставлять детские коляски на улице, водителей — не парковать машины под деревьями.

Горожанам, живущим в низинах и на прибрежных территориях, в случае подтопления жилья необходимо обесточить электроприборы, перекрыть воду, газ, перенести документы и ценные вещи в безопасное место.