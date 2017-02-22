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10:36 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сильные дожди и ветер прогнозируют в Ростове

Сильные дожди и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируют в донской столице 23—26 февраля, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

В устье Дона ожидаются ветровой нагон воды и разрушение ледового покрова.

В связи с непогодой в городе возможны подтопление низин и прибрежных территорий, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы линий электропередачи и связи, падение деревьев.

Ростовчанам рекомендуется убрать с балконов вещи, при скачках напряжения электросети обесточить все электроприборы, запастись батарейками и фонарями.

Больным и пожилым людям при сильном ветре не следует выходитьна улицу без крайней необходимости.

Родителей просят не оставлять детские коляски на улице, водителей — не парковать машины под деревьями.

Горожанам, живущим в низинах и на прибрежных территориях, в случае подтопления жилья необходимо обесточить электроприборы, перекрыть воду, газ, перенести документы и ценные вещи в безопасное место.

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