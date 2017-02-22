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11:56 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде выбрали лучшие типы киосков и павильонов

В администрации Волгограда подведены итоги конкурса на разработку лучшего типового архитектурного решения для нестационарного торгового объекта.

Источник: РИАЦ

Из представленных 40 проектов определены лучшие работы, включающие 4 новых типа киосков, 3 типа павильонов и два типа галерей. После того как проекты пройдут оценку регулирующего воздействия, они станут основой для создания базовых типов нестационарных торговых объектов, которые заменят на волгоградских улицах прежние киоски и ларьки.

Как отметил заместитель председателя департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Станислав Самойленко, при определении лучших проектов члены жюри учитывали реальную возможность их применения в современном городском пространстве.

Новые киоски и павильоны, которые будут предлагаться предпринимателям, будут изготавливаться из качественных и прочных материалов с учетом всех особенностей будущего места их размещения, то есть архитектурный тип будет выбран в соответствии с городским зонированием. В том числе с учетом комплексного благоустройства территории вокруг и сохранения исторических элементов городской среды. Кроме того, в процессе разработки проектов предусмотрены антивандальные и противопожарные элементы конструкций.

— Практически все представленные образцы — это современные, красивые, удобные киоски и павильоны. Именно такие модели должны прийти на смену объектам установленным еще в 90-х годах прошлого столетия, сегодня они и физически, и морально устарели. Авторы проектов «видят» объекты, изготовленные с использованием высоких технологий в строительстве, с четкими, лаконичными и простыми формами с применением пластика, металла, стекла. Реализация проектов начнется только в случае их положительной оценки в ходе публичного обсуждения. Также при утверждении типовых архитектурных объектов будет обязательно учитываться мнение предпринимателей, потребителей и производителей, — подчеркнул Станислав Самойленко.

Отметим, что конкурс был проведен в рамках работы по наведению порядка в вопросах размещения, внешнего вида и формата работы объектов нестационарной торговли. Постепенный, плановый переход от «ларьков» к цивилизованной торговле по принципу «шаговой доступности» — важнейшая часть большой работы по созданию комфортной и привлекательной городской среды. Только за прошедший год в Волгограде демонтировано 638 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Наведение порядка в сфере нестационарной торговли и уход с рынка киоскеров-«нарушителей» будет способствовать развитию легального бизнеса, повышению поступлений в бюджет, а также безопасности покупателей.

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