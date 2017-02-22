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11:44 (мск), источник: Volga News

Скончался руководитель Пестравского народного хора Александр Чистов

Министерство культуры Самарской области с прискорбием сообщает, что 20 февраля на 60-м году жизни скончался руководитель Пестравского народного хора русской песни Александр Николаевич Чистов.

Александр Николаевич родился 31 августа 1957 года. С 1975 г. по 1977 г. служил в рядах Советской Армии. В 1978 г. окончил Куйбышевское областное культурно-просветительное училище. В 1979 г. приехал на работу в Пестравский район, работал режиссером в районном Доме культуры.

С ноября 1979 г. был руководителем народного хора русской песни Межпоселенческого культурно-досугового центра Пестравского района. С 1980 г. его коллектив был постоянным участником районных, областных фестивалей хорового искусства и праздников фольклора.

В 1988 г. Александр Николаевич окончил Куйбышевский государственный институт культуры. С 1999 г. также руководил хором ветеранов труда, которому в 2005 г. было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

Все эти годы активно изучал местный фольклор. Был бессменным организатором районных праздников хорового пения «Лейся, песня», праздников фольклора «Живой родник», районных праздников «Играй, гармонь — звени частушка!». Чистов — автор музыки многих песен на стихи местных поэтов.

Александр Николаевич создал несколько коллективов-спутников: в 1995 г. фольклорный молодежный ансамбль «Беседа», в 1997 г. — районный Клуб гармонистов, в 2000 г.— детский фольклорный ансамбль «Пестринка», в 2013 г.— вокальный ансамбль «Забава».

За свой труд в 2002 г. награжден званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Прощание с Александром Николаевичем пройдет 22 февраля в 12.00 в храме в честь Святителя Николая Чудотворца в с. Пестравка, ул. Крайнюковская д. 84А.

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