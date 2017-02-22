Гранты получат социально ориентированные организации Хабаровска

Соответствующий конкурс стартует в городе 3 марта. Победителям будут выделены деньги на реализацию проекта по созданию системы взаимодействия общественности и администрации города.

Заявки на участие принимаются до 24 марта по адресу: улица Ленинградская, 30. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте. Также 2 марта в городском ресурсном центре НКО пройдет встреча с организаторами конкурса. Телефоны для справок: 40−91−42, 40−91−51, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.