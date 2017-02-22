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11:23 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре трамваи № 2 и 8 временно изменят маршруты движения

В Краснодаре с 27 февраля по 3 марта 2017 года трамвайные маршруты № 2 и 8 изменят маршруты движения в ночное время.

Источник: ЮГА.ру

Трамвай № 2 будет отправляться в 22:34 от остановки «ул. Индустриальная» до остановки «Улица 40 лет Победы», после чего проследует в Западное депо через разворот на ж/д вокзале «Краснодар-I».

Трамвай маршрута № 8 будет отправляться в 22:57 от остановки «ул. Солнечная» по улицам Садовая и Дмитриевская дамба до остановки «Хладокомбинат», после чего будет следовать до остановки «Улица 40 лет Победы» и затем в Восточное депо по своему маршруту.

«Рейсы дежурных трамваев отправлением в 23:41 и 04:18 от остановки “Ул. Солнечная” на время работ отменяются», — сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре из-за порыва водовода временно изменили маршруты трамваев № 3 и 7.

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