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18:53 (мск), источник: Мослента

Московским автомобилистам пообещали в целом свободные дороги

По прогнозам ЦОДД, заторы ожидаются в основном возле крупных торговых центров.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) спрогнозировали уменьшение числа автомобилей на дорогах столицы во время праздников, а также в начале марта. Об этом рассказал заместитель руководителя службы Александр Поляков. Его слова приводятся в релизе пресс-службы ЦОДД, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

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«В этом году по случаю 23 февраля будет сразу четыре выходных дня (четверг — воскресенье), поэтому ожидается, что часть горожан отправится в отпуска. Вследствие этого, на следующей неделе мы прогнозируем уменьшение числа автомобилей и загрузки города», — сказал Поляков.

Также в сообщении говорится, что, несмотря на снижение числа автомобилей на дорогах, вблизи крупных торговых центров и других точек притяжения прогнозируются заторы.

Кроме того, пробки традиционно ожидаются на крупных реконструируемых магистралях, в частности на шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте, Щелковском и Варшавском шоссе.

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