Попугай исполнил кавер на песню Эминема и Рианны

На видео, которое за один день набрало более 365 тысяч просмотров, попугая с помощью редактора «поместили» в музыкальный клип The Monster, где он исполнил вокальные партии Рианны, расположенные между куплетов Эминема. «Эта птица поет лучше меня, что же за жизнь у меня такая», — расстроился один из зрителей.