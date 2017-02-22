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12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Попугай исполнил кавер на песню Эминема и Рианны

Посетители портала Reddit обратили внимание на видео с попугаем, исполняющим кавер на песню The Monster культового американского рэпера Эминема и поп-певицы Рианны.

Ролик был опубликован 21 февраля на YouTube-канале Ursinarium.

На видео, которое за один день набрало более 365 тысяч просмотров, попугая с помощью редактора «поместили» в музыкальный клип The Monster, где он исполнил вокальные партии Рианны, расположенные между куплетов Эминема. «Эта птица поет лучше меня, что же за жизнь у меня такая», — расстроился один из зрителей.

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