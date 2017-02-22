Охранять жаб и заращивать дороги будет на Ольхоне «Заповедное Прибайкалье»

А также создание микрорезерватов для сохранения редких видов, таких, например, как монгольская жаба и черепоплодник, рекультивация несанкционированных дорог. Об этом рассказал директор «Заповедного Прибайкалья» Михаил Яблоков 21 февраля на конференции «Ольхон. Вместе в будущее».

Деятельность «Заповедного Прибайкалья» будет решать две основные задачи: инфраструктурное обеспечение туристов на Ольхоне и информационное насыщение территории Прибайкальского национального парка. Проекты планируется выполнять как своими силами, так и совместно с партнёрами — благотворительным фондом «Подари планете жизнь» и координационным советом острова Ольхон.

Михаил Яблоков отметил, что первоочередной задачей встречи является формирование общей стратегии развития острова, для чего необходимо выработать единую схему действий при планировании различных проектов. Он напомнил, что территория Ольхона территориально разделена на две зоны — Прибайкальский национальный парк и муниципальные земли, поэтому при планировании каких-либо мероприятий на острове их организаторам нужно обращаться или к местным властям или в «Заповедное Прибайкалье» для получения поддержки и согласования. Соблюдение этого очевидного распределения зон ответственности должно упростить деятельность коммерческих структур, бизнеса, общественных организаций и государственных учреждений на Ольхоне.