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11:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Охранять жаб и заращивать дороги будет на Ольхоне «Заповедное Прибайкалье»

На байкальском острове Ольхон на 2017 год запланировано обустройство тропы на мысе Хобой, обустройство Сарайского пляжа, введение запрета на использование техники высокой проходимости на территории нацпарка, проектирование визит-центра в Хужире, установка информационных аншлагов на всей территории парка.

А также создание микрорезерватов для сохранения редких видов, таких, например, как монгольская жаба и черепоплодник, рекультивация несанкционированных дорог. Об этом рассказал директор «Заповедного Прибайкалья» Михаил Яблоков 21 февраля на конференции «Ольхон. Вместе в будущее».

Деятельность «Заповедного Прибайкалья» будет решать две основные задачи: инфраструктурное обеспечение туристов на Ольхоне и информационное насыщение территории Прибайкальского национального парка. Проекты планируется выполнять как своими силами, так и совместно с партнёрами — благотворительным фондом «Подари планете жизнь» и координационным советом острова Ольхон.

Михаил Яблоков отметил, что первоочередной задачей встречи является формирование общей стратегии развития острова, для чего необходимо выработать единую схему действий при планировании различных проектов. Он напомнил, что территория Ольхона территориально разделена на две зоны — Прибайкальский национальный парк и муниципальные земли, поэтому при планировании каких-либо мероприятий на острове их организаторам нужно обращаться или к местным властям или в «Заповедное Прибайкалье» для получения поддержки и согласования. Соблюдение этого очевидного распределения зон ответственности должно упростить деятельность коммерческих структур, бизнеса, общественных организаций и государственных учреждений на Ольхоне.

На конференции у многих участников возникали вопросы, касающиеся земель Прибайкальского национального парка. Замдиректора по административно-правовой работе Умар Рамазанов пояснил, что собственником всех земель нацпарка является Российская Федерация, поэтому ими распоряжается не нацпарк, а Росимущество, кроме того, для любого использования земельных участков на территории ООПТ необходимо согласование с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Отдельно он отметил, что границы Прибайкальского национального парка определены постановлением Совета Министров РСФСР еще в 1986 году и установлены: лесоустройством и землеустройством — для земель представленных (лесной фонд), землеустройством — для земель включенных (сельхоз. назначения). Представленные земли поставлены на кадастровый учет, а включенные — внесены в фонд данных Росреестра, информация является публичной — любой гражданин может запросить ее в Росреестре.

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