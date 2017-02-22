Екатеринбургские медики догоняют московских по зарплатам
Учителя в аутсайдерах.
Учителя в аутсайдерах.
Екатеринбург занял третье место среди
При этом больше других бюджетников в уральской столице зарабатывают медики — 42,7 тысячи рублей. Больше получают только московские врачи — 49,3 тысячи рублей. На порядок ниже средняя зарплата у коммунальщиков — 26,2 тысячи. Учителя получают еще меньше — 20,7 тысячи рублей.
В аутсайдерах зарплатного рейтинга оказались Волгоград, Воронеж и Омск с показателями от 26 до 28,1 тысячи рублей, передает «Уралинформбюро».