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12:51 (мск), источник: Actualitati.md

Водители маршруток продолжают возить «стоячих» несмотря на запрет

Правила перевозок в маршрутках столицы, вокруг изменений в которых было столько споров, по-прежнему не соблюдаются, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Спустя всего несколько дней горожане продолжают ездить в автобусах малой вместимости стоя, а водители еще и требуют повышения стоимости проезда за такой комфорт. Маршрутчики игнорируют новые правила из жалости к пассажирам и не желая терять прибыль. У пассажиров же нет выбора: в некоторых районах города маршрутка — единственный вид общественного транспорта.

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С Ботаники на Буюканы едет только одна маршрутка, поэтому выбора особо у нас нет. Особенно по утрам, когда очень много народа едет, ждать сидячего места долго придется!, — рассказывает жительница Кишинева Оксана.

Водители столичных маршрутных такси возмущены нововведениями, так как никто из них не хочет терять прибыль.

Люди по утрам опаздывают, просят проехать стоя, входим в положение, разрешаем на свой страх и риск. Да, о штрафах знаем. ждать сидячего места долго придется!,&Да и если возить только по сидячим местам, выручки намного меньше набирается. Работать в убыток не хочется, — заявил водитель 112-ой маршрутки.

Actualitati.md напоминает, что в начале недели судьи Высшей судебной палаты аннулировали распоряжение генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ 1101-d от 17 октября 2014 года, которым он разрешил перевозчикам 7−10 транспортировку стоя. Начиная с 15 февраля 2017 года водители столичных микроавтобусов обязаны перевозить пассажиров исключительно в соответствии с количеством сидячих мест в маршрутке.

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