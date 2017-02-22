В выходные ограничат движение на дорогах Кыштыма и Карабаша

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 24 февраля с 15 до 21 часа будут закрыты участки дороги Карабаш-Белое Озеро-Косой Мост и Кыштым-Слюдорудник-Большие Егусты.

На этих же участках дороги будет ограничено движение 25 февраля с 11 часов до 16 часов 30 минут.