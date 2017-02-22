В выходные ограничат движение на дорогах Кыштыма и Карабаша
В Кыштыме и Карабаше Челябинской области 24 и 25 февраля вводится временное ограничение движения транспорта в связи с проведением шестого этапа Кубка России ралли «Малахит — 2017».
В Кыштыме и Карабаше Челябинской области 24 и 25 февраля вводится временное ограничение движения транспорта в связи с проведением шестого этапа Кубка России ралли «Малахит — 2017».
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 24 февраля с 15 до 21 часа будут закрыты участки дороги
На этих же участках дороги будет ограничено движение 25 февраля с 11 часов до 16 часов 30 минут.