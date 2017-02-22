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11:38 (мск), источник: Uralpress.ru

В выходные ограничат движение на дорогах Кыштыма и Карабаша

В Кыштыме и Карабаше Челябинской области 24 и 25 февраля вводится временное ограничение движения транспорта в связи с проведением шестого этапа Кубка России ралли «Малахит — 2017».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 24 февраля с 15 до 21 часа будут закрыты участки дороги Карабаш-Белое Озеро-Косой Мост и Кыштым-Слюдорудник-Большие Егусты.

На этих же участках дороги будет ограничено движение 25 февраля с 11 часов до 16 часов 30 минут.

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