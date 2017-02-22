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11:39 (мск), источник: Uralpress.ru

Жительница Пласта 14 лет живет без паспорта

Жительница Пласта с 2002 года живет без российского паспорта. На территорию России 78-летняя женщина приехала на постоянное место жительства из Таджикистана.

С тех пор в законодательстве двух стран произошли значительные изменения. Для получения российского гражданства необходимо предъявить таджикский паспорт, который у женщины старого образца. Чтобы его заменить на новый, нужно снова въехать в Таджикистан, на что у женщины нет ни возможности, ни средств: в южной республике у нее нет ни родственников, ни жилья, ни прописки.

Все это время жительница Пласта не получает пенсию и даже не может встать на миграционный учет — для этого опять-таки необходимо въехать в Таджикистан и снова въехать в Россию.

Чиновники в оформлении гражданства женщине постоянно отказывают. В Свердловской области, где она первоначально проживала, в 2011 году ей выдали разрешение на временное проживание. Срок действия разрешения закончился в мае 2014 года. В период действия временного разрешения женщина тяжело заболела, и далее заниматься оформлением гражданства не имела физических сил и здоровья.

Вместо помощи от чиновников она за незаконное проживание на территории Челябинской области была оштрафована на две тысячи рублей.

Ранее женщина обращалась в различные инстанции с просьбой решить ее вопрос. Однако от нее потребовали ряд различных документов, в том числе свидетельство о расторжении брака, которое состоялось полвека назад. Консульство Таджикистана в Екатеринбурга также ответило отпиской: русской женщине предлагалось въехать на территорию республики, восстановить документы и вновь вернуться в Россию.

Сотрудники Отделения по вопросам миграции по Пластовскому району предложили женщине два варианта получения российского гражданства: по закону «О гражданстве Российской Федерации» как носителя русского языка либо по государственной программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за пределами РФ. Однако женщина не согласна с таким порядком и отказывается сдавать экзамен по русскому языку, поскольку считает себя русской.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова обратилась к начальнику Отделения по вопросам миграции по Пластовскому району с просьбой оказать содействие в решении вопроса о замене паспорта заявителю.

В результате проведенных переговоров начальник Отделения обещал помочь пожилой соотечественнице в заполнении анкеты для замены паспорта гражданке республики Таджикистан. Через Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области анкета будет направлена в посольство Таджикистана в Екатеринбурге дистанционно.

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