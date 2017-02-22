В Сочи стартуют Всемирные военные игры

В Олимпийском парке 24 февраля состоится эстафета спортивного огня, затем во дворце спорта «Ледяной куб» пройдет церемония открытия зимних Всемирных военных игр.

На мероприятие прибыла делегация Международного совета военного спорта, которую возглавляет генеральный секретарь, полковник Дорах Мамби Коита, сообщили на официальном сайте Игр.

«Зимние Всемирные военные игры — важнейшее событие в мире военного спорта, призванное укрепить партнерство и доверие между государствами. Россия — великая спортивная страна, а российские спортсмены — одни из сильнейших в мире. Я считаю, что Игры пройдут на самом высоком уровне», — сказал Дорах Мамби Коита.

Более 1 тыс. военнослужащих из 26 стран разыграют 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях в семи видах спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Как сообщали Юга.ру, Военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Жители и гости Сочи смогут бесплатно посмотреть соревнования.

В показе видов вооружения на Играх примут участие танки, расписанные под хохлому и гжель.