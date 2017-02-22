Кубанский прыгун обновил мировой рекорд легкоатлетического сезона
В московском легкоатлетическом манеже ЦСКА завершился национальный чемпионат по лёгкой атлетике (в помещении). Краснодарский край на турнире представляли 25 спортсменов.
В московском легкоатлетическом манеже ЦСКА завершился национальный чемпионат по лёгкой атлетике (в помещении). Краснодарский край на турнире представляли 25 спортсменов.
По итогам соревнований в активе кубанских легкоатлетов 6 наград — (3 «золота» и 3 «серебра»).
Прыгун Артем Примак установил рекорд легкоатлетического сезона мира с результатом 8 метров 21 сантиметр, бегун Роман Перестюк показал лучший результат в российском сезоне, пробежав 60 метров за 6,66 секунды, сообщает