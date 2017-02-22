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13:08 (мск), источник: Югополис

Кубанский прыгун обновил мировой рекорд легкоатлетического сезона

В московском легкоатлетическом манеже ЦСКА завершился национальный чемпионат по лёгкой атлетике (в помещении). Краснодарский край на турнире представляли 25 спортсменов.

По итогам соревнований в активе кубанских легкоатлетов 6 наград — (3 «золота» и 3 «серебра»).

Прыгун Артем Примак установил рекорд легкоатлетического сезона мира с результатом 8 метров 21 сантиметр, бегун Роман Перестюк показал лучший результат в российском сезоне, пробежав 60 метров за 6,66 секунды, сообщает пресс-служба краевого министерства физкультуры и спорта.

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