Соревнование по спортивным танцам на кубок губернатора пройдет в Волгограде
Соревнование «Кубок Губернатора Волгоградской области по спортивным танцам» состоится в Волгограде 24, 25 и 26 февраля во Дворце спорта.
Соревнование «Кубок Губернатора Волгоградской области по спортивным танцам» состоится в Волгограде 24, 25 и 26 февраля во Дворце спорта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Гостей мероприятия ожидают лазерное шоу, демонстрация видеороликов хроники военных лет, патриотическое танцевальное представление исполнителей в военных костюмах, массовый флешмоб с привлечением коллективов спортивной и эстрадной хореографии.
Отметим, что мероприятие посвящено 74-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. В качестве почетных гостей мероприятия выступят ветераны.