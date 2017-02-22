Соревнование по спортивным танцам на кубок губернатора пройдет в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета спорта, в 2017 году в соревнованиях примут участие танцоры в возрасте от четырех до 25 лет. Ожидается, что на паркет выйдет около 3 000 участников, которые приедут из более чем 20 регионов страны.

Гостей мероприятия ожидают лазерное шоу, демонстрация видеороликов хроники военных лет, патриотическое танцевальное представление исполнителей в военных костюмах, массовый флешмоб с привлечением коллективов спортивной и эстрадной хореографии.

Отметим, что мероприятие посвящено 74-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве. В качестве почетных гостей мероприятия выступят ветераны.