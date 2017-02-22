В Нью-Мексико найдены следы женского господства

Местность, которая ныне называется Национальный парк Чако-Каньон, в далекие времена была населена племенами индейской культуры анасази, оставившими после себя множество построек и артефактов. До сих пор среди археологов продолжается спор о датировке возникновения культуры, однако в настоящее время установилась компромиссная формулировка, согласно которой это произошло в XII веке до н. э. Чако-Каньон до сих пор таит множество загадок и не ускользает от внимания археологов. Недавно ученые провели генетический анализ гробницы сложного доисторического общества, известного как чакоанцы и бывшего частью культуры анасази.

Выяснилось, что чакоанцы наследовали свой статус по материнской линии, а руководящие позиции занимали в основном женщины.

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Профессор Дуглас Кеннет рассказал The Daily Mail, что матриархат чакоанцев имеет решающее значение для понимания, как сложные доисторические общества переживали расцвет и как угасали. Чакоанцы — одно из самых ранних сообществ, которое очень сложно изучить, поскольку в нем отсутствуют какие-либо признаки письменного языка. Известно, что жили они в больших многоэтажных каменных зданиях, сохранившихся и по сей день. Наиболее известной древней постройкой является комплекс Пуэбло-Бонито, имеющий более 800 комнат с различными назначениями. Профессор Кеннет и его коллеги из Пенсильванского университета собрали ДНК из останков девяти человек, захороненных в Комнате 33 — самом большом помещении внутри Пуэбло-Бонито. Она представляет собой обширную гробницу для представителей высших сословий и их потомков. Кеннет выяснил, что покоившиеся там тела имеют одинаковые митохондриальные геномы.

Это означает, что все они являлись родственниками по одной материнской линии. В общей сложности умерших родственников хоронили вместе с начала IX века до н.э. в течение 330 лет, на протяжении нескольких поколений.

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