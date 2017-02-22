В Нью-Мексико найдены следы женского господства

Местность, которая ныне называется Национальный парк Чако-Каньон, в далекие времена была населена племенами индейской культуры анасази, оставившими после себя множество построек и артефактов. До сих пор среди археологов продолжается спор о датировке возникновения культуры, однако в настоящее время установилась компромиссная формулировка, согласно которой это произошло в XII веке до н. э.
Чако-Каньон до сих пор таит множество загадок и не ускользает от внимания археологов. Недавно ученые провели генетический анализ гробницы сложного доисторического общества, известного как чакоанцы и бывшего частью культуры анасази.
Выяснилось, что чакоанцы наследовали свой статус по материнской линии, а руководящие позиции занимали в основном женщины.
Профессор Дуглас Кеннет рассказал The Daily Mail, что матриархат чакоанцев имеет решающее значение для понимания, как сложные доисторические общества переживали расцвет и как угасали.
Чакоанцы — одно из самых ранних сообществ, которое очень сложно изучить, поскольку в нем отсутствуют какие-либо признаки письменного языка. Известно, что жили они в больших многоэтажных каменных зданиях, сохранившихся и по сей день. Наиболее известной древней постройкой является комплекс Пуэбло-Бонито, имеющий более 800 комнат с различными назначениями.
Профессор Кеннет и его коллеги из Пенсильванского университета собрали ДНК из останков девяти человек, захороненных в Комнате 33 — самом большом помещении внутри Пуэбло-Бонито. Она представляет собой обширную гробницу для представителей высших сословий и их потомков. Кеннет выяснил, что покоившиеся там тела имеют одинаковые митохондриальные геномы.
Это означает, что все они являлись родственниками по одной материнской линии. В общей сложности умерших родственников хоронили вместе с начала IX века до н.э. в течение 330 лет, на протяжении нескольких поколений.
Поскольку письменности у чакоанцев не было, ученым пришлось устанавливать наличие «институтов власти» у древнего сообщества по археологическим данным, в частности, опираясь на генетические анализы. В итоге ученыеы пришли к выводу, что женщины «правили» чакоанцами до самого раскола сообщества примерно в 1130 году н.э.
Пуэбло-Бонито (исп. Pueblo Bonito, букв. «прекрасный поселок») — крупнейший из поселков-«дворцов» индейской культуры анасази в Национальном парке Чако-Каньон. Был населен в IX—XII вв. н. э. Каньон Чако хранит крупномасштабные общественные и церемониальные древние здания с замысловатой архитектурой, свидетельствующие о том, что 1000 лет назад в этих местах процветала сложная и богатая культура.
После 1150 года ее представители были вынуждены мигрировать из каньона из-за так называемой Великой Засухи. Исполинские дворцы анасази остались пустовать под открытым небом.