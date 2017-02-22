Омские поликлиники будут принимать пациентов во все праздничные дни

Омские поликлиники будут работать по графику в течение всех праздничных и выходных дней, сообщает пресс-служба правительства области.

Так, дежурные терапевты и педиатры будут принимать пациентов с 9.00 до 14.00. В этот же промежуток времени можно будет звонить в регистратуру, чтобы вызвать врача. Выезд на дом с 9.00 до 15.30.

С острой зубной болью с 23 по 26 февраля омичи могут обратиться в городскую стоматологическую поликлинику № 1 по адресу ул. Волочаевская, д. 21а. Там приём будет идти с 15.00 до 8.00. Дежурные стоматологии в округах будут работать с 9.00 до 15.00.

Бригады скорой помощи также готовы к работе и укомплектованы медикаментами и расходным материалом.

Сегодня уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе ниже эпидемического порога на 15,33%, в Омске — на 8,6%. Тем не менее, омичи не должны заниматься самолечением и при первых симптомах болезни нужно обязательно обращаться к врачу. В медучреждениях сохраняются ограничения: масочный режим и разделение потоков пациентов в поликлиниках, в стационары не пускают посетителей.