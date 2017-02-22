В этом году март в Омской области будет теплее обычного

Сейчас все ответственные ведомства готовятся к наступлению половодья, которое ожидается с 20 марта. Подготовиться должны и сами омичи, особенно жители частного сектора. Им нужно позаботиться об очистке прилегающих территорий, прочистить водоотводящие каналы, освободить подвалы, а для тех, кто ведет хозяйство — не забыть защитить домашних животных, подготовив пункты временного размещения.

Владимир Корбут, начальник ГУ МЧС России по Омской области:

— Мы входили в зиму с увлажненной почвой. Снег лег уже в октябре. На протяжении всей зимы запасы снежного покрова и воды в снеге превышают многолетние нормы в два, два с половиной раза. Тем более что снег еще не закончился и снегозапасы будут расти в первой декаде марта.

По прогнозам специалистов, паводок 2017 года пойдет по аналогии с 2008 годом, когда больше всех пострадали Одесский, Называевский районы. К нынешнему весеннему половодью начали готовиться с осени. Были прочищены коммуникации, водопропускные сооружения, прорыты водоотводящие каналы (эти работы продолжаются и весной), было закуплено 10 переносных помп, а также решено приобрести еще пять насосных станций.

В целом готовность региона оценивается как высокая. При этом многое зависит от погоды.

Владимир Корбут:

— По оценкам гидрометцентра, в марте температура ожидается на 2−3 градуса выше нормы. То, сколько будет снега, зависит от снеготаяния. Если перескочит через ноль и минуса больше не будет, то будет страшно, как в прошлом году. А если ночью минус будет, а днем выше ноля, то, может, ничего плохого и не будет. Но мы готовимся по наихудшему сценарию.