В Гулькевичах мужчина выгуливал на поводке дрессированного медвежонка
В Гулькевичском районе Краснодарского края пользователи соцсетей поделились видео, на котором мужчина гуляет с медвежонком.
В Гулькевичском районе Краснодарского края пользователи соцсетей поделились видео, на котором мужчина гуляет с медвежонком.
Соответствующую публикацию пользователи опубликовали 21 февраля в группе «Подслушано | Гулькевичи» в социальной сети «Вконтакте».
На видеозаписи видно, как мужчина выгуливает на поводке дрессированного медвежонка. Животное выполняет разные команды хозяина, в том числе встает на задние лапы и подпрыгивает.