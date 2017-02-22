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15:52 (мск), источник: ЮГА.ру

В Гулькевичах мужчина выгуливал на поводке дрессированного медвежонка

В Гулькевичском районе Краснодарского края пользователи соцсетей поделились видео, на котором мужчина гуляет с медвежонком.

Соответствующую публикацию пользователи опубликовали 21 февраля в группе «Подслушано | Гулькевичи» в социальной сети «Вконтакте».

На видеозаписи видно, как мужчина выгуливает на поводке дрессированного медвежонка. Животное выполняет разные команды хозяина, в том числе встает на задние лапы и подпрыгивает.

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