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12:36 (мск), источник: АиФ Самара

На праздники изменится расписание переправы через Волгу

Опубликовано расписание пассажирских транспортных линий на период выходных и праздничных дней в феврале и марте.

По информации ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» переправа через Волгу в выходные, предпраздничные и праздничные дни в феврале и марте 2017 года будет осуществляться следующим образом:

— 22 февраля, 7 марта — рейсы выполняются по расписанию пятницы;.

— 23 февраля, 24 февраля, 8 марта — рейсы выполняются по расписанию субботы;.

В остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.

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