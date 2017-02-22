На праздники изменится расписание переправы через Волгу

По информации ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» переправа через Волгу в выходные, предпраздничные и праздничные дни в феврале и марте 2017 года будет осуществляться следующим образом:

— 22 февраля, 7 марта — рейсы выполняются по расписанию пятницы;.

— 23 февраля, 24 февраля, 8 марта — рейсы выполняются по расписанию субботы;.

В остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.