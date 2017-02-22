Гордума одобрила строительство воинской части на ул. Салганской Нижнего Новгорода

Дума Нижнего Новгорода одобрила строительство воинской части на ул. Салганской. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», решением депутатов министерству обороны РФ был передан земельный участок.

В безвозмездное пользование был передан участок у дома № 32 на ул Салганской, где сейчас находятся гаражи и огороженная стоянка. На этом месте планируется построить воинскую часть.

Напомним, что более 2,5 тысяч молодых людей из Нижегородской области отправились служить в армию в осенний призыв.