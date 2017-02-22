Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинский дипломат не удержался прокомментировать смерть Чуркина
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
14В США прошла самая престижная выставка собак
16Скончался Виталий Чуркин
11:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Гордума одобрила строительство воинской части на ул. Салганской Нижнего Новгорода

В безвозмездное пользование был передан участок у дома № 32 на ул Салганской, где сейчас находятся гаражи и огороженная стоянка.

Дума Нижнего Новгорода одобрила строительство воинской части на ул. Салганской. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», решением депутатов министерству обороны РФ был передан земельный участок.

В безвозмездное пользование был передан участок у дома № 32 на ул Салганской, где сейчас находятся гаражи и огороженная стоянка. На этом месте планируется построить воинскую часть.

Напомним, что более 2,5 тысяч молодых людей из Нижегородской области отправились служить в армию в осенний призыв.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Прокуратура просит завести на главу «Почты России» еще одно дело
Янукович обратился с письмом к мировым лидерам
Президиум Верховного суда отменил приговор оппозиционеру Дадину
Президент Исландии заявил, что пора запретить ананасы в пицце
С Байконура стартовала последняя ракета «Союз-У»
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь