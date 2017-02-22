Мара Багдасарян стала фигуранткой дела о поддельном больничном
Прокуратура полагает, что с помощью него нарушительница ПДД пыталась избежать назначенных ей обязательных работ — уборки придомовой территории.
Прокуратура полагает, что с помощью него нарушительница ПДД пыталась избежать назначенных ей обязательных работ — уборки придомовой территории.
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Полиция возбудила в отношении участницы «гонок» на «Гелендвагене» Мары Багдасарян уголовное дело по факту подделки документа — больничного листа, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
«В отношении 23-летней москвички Мары Багдасарян возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Принятое органом дознания процессуальное решение об уголовном преследовании Багдасарян является законным и обоснованным», — говорится в сообщении.
Там отметили, что Багдасарян, которой по решению суда было назначено административное наказание в виде обязательных работ, приобрела поддельный листок нетрудоспособности, выданный на ее имя врачом московской поликлиники. 8 февраля она предъявила этот больничный судебному
Ход и результаты расследования дела находятся на контроле в прокуратуре столицы. Прокуратура также поручила органам дознания дать правовую оценку действиям лиц, изготовивших поддельный листок нетрудоспособности.
Гонки на «Гелендвагене»
В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын
Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его знакомого Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова арестовал на 15 суток. 17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.
Неоплаченные штрафы
Затем в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян административный материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных выяснилось, что она ранее неоднократно нарушала ПДД, за что привлекалась к административной ответственности, но штрафы не платила.
Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол о неуплате Багдасарян в срок штрафов за нарушение ПДД. Ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 суток, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже оплатила.
10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол. Тем не менее позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.
В