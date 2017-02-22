Мара Багдасарян стала фигуранткой дела о поддельном больничном

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Полиция возбудила в отношении участницы «гонок» на «Гелендвагене» Мары Багдасарян уголовное дело по факту подделки документа — больничного листа, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«В отношении 23-летней москвички Мары Багдасарян возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Принятое органом дознания процессуальное решение об уголовном преследовании Багдасарян является законным и обоснованным», — говорится в сообщении.

Там отметили, что Багдасарян, которой по решению суда было назначено административное наказание в виде обязательных работ, приобрела поддельный листок нетрудоспособности, выданный на ее имя врачом московской поликлиники. 8 февраля она предъявила этот больничный судебному приставу-исполнителю и работнику ГБУ «Жилищник района Сокол», собираясь с его помощью уклониться от назначенной ей уборки придомовой территории.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле в прокуратуре столицы. Прокуратура также поручила органам дознания дать правовую оценку действиям лиц, изготовивших поддельный листок нетрудоспособности.

Гонки на «Гелендвагене»

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслан Шамсуаров, после нарушений ПДД на внедорожнике «Гелендваген» устроили «гонки» с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его знакомого Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова арестовал на 15 суток. 17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.

Неоплаченные штрафы

Затем в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян административный материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных выяснилось, что она ранее неоднократно нарушала ПДД, за что привлекалась к административной ответственности, но штрафы не платила.