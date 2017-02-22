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12:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Руководителя Ванинского морского торгового порта сняли с должности

Его место занял бывший заместитель генерального директора Евгений Дмитраков.

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Генерального директора Ванинского морского торгового порта Валерия Балакина отстранили от должности. Его место занял Евгений Дмитраков, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на «Нашу Гавань».

Смена руководства произошла 22 февраля. На смену Валерию Балакину пришел Евгений Дмитраков, который является членом совета директоров ОАО Ванинский морской торговый порт. Помимо этого, ранее новоизбранный руководитель занимал должность заместителя также уже бывшего директора ВМТП Игоря Прищепова.

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