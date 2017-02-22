В Симферополе льготникам предложили землю рядом с кладбищем

Там есть все необходимые для жизни коммуникации, но наделы расположены в санитарно-охранной зоне кладбища. Если каким-то чудом им удастся оформить участки в собственность, то получить разрешение на возведение дома они не смогут.

В статье «Петровские редуты» от 6.07.2016 «РГ» рассказывала о том, что в апреле прошлого года льготники, в том числе и многодетные семьи, получили землю на Петровских высотах. Для многих это долгожданное событие обернулось большим разочарованием. Проблема будущего массива — отсутствие коммуникаций. Получателям участков предлагают самостоятельно подводить электричество, водопровод, канализацию и асфальтировать дороги. Но самое главное — двум десяткам человек «посчастливилось» обзавестись наделами, на которых нельзя строить.

Наталье Барбашиной, маме троих детей, достался участок на свалке, высота мусорных куч достигает там трех метров. Женщина долго обивала пороги различных инстанций прежде чем МУП «Экоград» вывез немного мусора с массива. По просьбе людей министерство экологии РК провело экспертизу почвы, содержание меди, свинца и хрома превышает в ней допустимую норму почти в два раза. В свое время туда свозили отходы производства телезавода.

— В горадминистрации нам сразу сказали: не нравится — отказывайтесь, других вариантов не будет, потому что у города земли почти нет, — рассказывает Наталья.

По генплану в этом микрорайоне предусмотрены участки под индивидуальное жилищное строительство, минэкологии согласовало этот документ. Так что де-юре земля годится под застройку.

Анна получила землю на краю оврага.

— У участка поменялось назначение: согласно генплану, его перенесли из зоны жилой застройки в зону общественно-деловой, — говорит Анна. — Он находится около размытой канавы, строить там нельзя. Чьи-то участки попали на действующий автодром, и его владелец не собирается уступать. Дело нужно решать в суде, но, как известно, судебные тяжбы могут тянуться годами и требуют значительных расходов.

Поэтому еще в прошлом году 20 семей написали заявления о замене земли.

— Администрация города пообещала нам решить вопрос, но ничего не сделала за это время, — рассказывает еще одна владелица выделенного участкаМарина Горблянская. — Альтернативу мы начали искать сами. Предложили поселок Мирное в Симферопольском районе, там льготники получили участки.

Недавно выяснилось, что чиновники рассматривают возможность выделения участков в микрорайоне Белое-5. Письменно льготников о каком-либо решении никто не проинформировал. Но неофициально служащие горадминистрации рассказали, что якобы участки могут быть выделены в этом микрорайоне — около городского кладбища, примерно в 200 метрах от его границы. Это санитарно-защитная зона, строительство разрешено в 500 метрах от забора погоста.

Если людям выдадут здесь землю, и они оформят ее в собственность, велика вероятность, что разрешение на строительство они не получат. В целом же чиновники утверждают, что свободной земли в городе нет и призывают льготников соглашаться на то, что есть.

— Земля в Мирном находится не в муниципальной, а в государственной собственности, город не может ею распоряжаться, — говорит начальник департамента муниципального имущества горадминистрации Инна Смаль. — В микрорайоне Луговое-2 свободных участков тоже нет. Мы не можем удовлетворить потребности всех нуждающихся в земле без расширения границ города.

По ее словам, нет свободных участков, находящихся не в санитарной зоне кладбища, и в Белом-5.

Решение проблемы заместитель главы администрации Симферополя Александр Овдиенко видит в проведении повторной экспертизы почв на Петровских высотах.

Два десятка семей могут остаться вообще без земли и надежды на собственное жилье. На Петровских высотах строить они не могут, их исключили из очереди, а другие наделы не предоставили. К тому же выделенный участок надо оформить в собственность в течение двух лет. Уже прошел почти год. Потеряют право получить от государства землю бесплатно, если официально откажутся от участков на Петровских высотах. Поэтому они требуют обмена, что не запрещено законом. Но городские власти не хотят искать альтернативу.

Льготники обратились в прокуратуру РК с требованием восстановить их в очереди. Также они намерены подать иск в суд на горадминистрацию, которая затягивает решение этого вопроса.

Тем временем.

Муниципалитеты приняли около 10 тысяч заявлений от крымчан на бесплатное получение земли. Как оказалось, больше всего людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Симферополе — 2561 человек. Выделение участков зависит от сроков разработки и утверждения генпланов развития территорий Крыма. Например, генплан Симферополя утвержден, но свободных участков в границах города попросту нет. Разработка генплана Бахчисарая должна завершиться к концу 2017 года, в Бахчисарайском районе до сих пор не заключены контракты на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Поэтому, когда у региона появится этот документ, неизвестно.