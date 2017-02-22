Строительство наркологической клиники и центра реабилитации в Нижнем Новгороде одобрено городской Думой
Как сообщалось ранее, Нижегородская область занимает лидирующие позиции по количеству несовершеннолетних наркоманов среди регионов ПФО.
Как сообщалось ранее, Нижегородская область занимает лидирующие позиции по количеству несовершеннолетних наркоманов среди регионов ПФО.
Строительство наркологической клиник и центра реабилитации в Нижнем Новгороде одобрено городской Думой. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», клинику и реабилитационный центр планируется разместить в Канавинском и Приокском районах.
Под наркологическую больницу передан цокольный этаж в доме № 86 на пр. Гагарина, а под реабилитационный центр половина нежилого помещения площадью 180 кв. метров в доме № 2 по ул Ивана Романова. Взамен наркологическая клиника намерена передать в муниципальную собственность помещение площадью 340 кв. метров в доме № 42 на ул Рождественской.
Напомним, что жители поселка Первомайский протестуют против открытия «Центра по реабилитации наркоманов» в поселке.
Как сообщалось ранее, Нижегородская область занимает лидирующие позиции по количеству несовершеннолетних наркоманов среди регионов ПФО.