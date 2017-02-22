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12:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Строительство наркологической клиники и центра реабилитации в Нижнем Новгороде одобрено городской Думой

Как сообщалось ранее, Нижегородская область занимает лидирующие позиции по количеству несовершеннолетних наркоманов среди регионов ПФО.

Строительство наркологической клиник и центра реабилитации в Нижнем Новгороде одобрено городской Думой. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», клинику и реабилитационный центр планируется разместить в Канавинском и Приокском районах.

Под наркологическую больницу передан цокольный этаж в доме № 86 на пр. Гагарина, а под реабилитационный центр половина нежилого помещения площадью 180 кв. метров в доме № 2 по ул Ивана Романова. Взамен наркологическая клиника намерена передать в муниципальную собственность помещение площадью 340 кв. метров в доме № 42 на ул Рождественской.

Напомним, что жители поселка Первомайский протестуют против открытия «Центра по реабилитации наркоманов» в поселке.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область занимает лидирующие позиции по количеству несовершеннолетних наркоманов среди регионов ПФО.

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