На трассе М5 ограничено движение грузовиков
(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Сегодня с 11.00 до 16.00 часов года вводится ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке федеральной трассы М5, сообщает
(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Сегодня с 11.00 до 16.00 часов года вводится ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке федеральной трассы М5, сообщает
Ограничения действуют на трассе Москва — Челябинск с 1300 по 1323-й км в связи с неблагоприятными погодными явлениями.