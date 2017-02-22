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12:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

На трассе М5 ограничено движение грузовиков

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Сегодня с 11.00 до 16.00 часов года вводится ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке федеральной трассы М5, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Ограничения действуют на трассе Москва — Челябинск с 1300 по 1323-й км в связи с неблагоприятными погодными явлениями.

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