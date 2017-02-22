В Калининградской области зацвели тюльпаны. Сотни бутонов отправятся в магазины

Нина Чижкова, корреспондент:

— Оказаться в таком месте мечтает каждая девушка — в этой теплице примерно 8 тысяч тюльпанов. Здесь уже срезанные цветы упаковывают по 10 штук. Затем отправляют в специальный холодильник на хранение.

Сочные, свежие бутоны и яркие цвета. Ровно 200 тысяч красных, жёлтых, розовых и белых тюльпанов 16 сортов совсем скоро отправятся из холодильных камер на прилавки калининградских магазинов. Можно только позавидовать сотрудницам хозяйства, которые работают в настоящем цветочном раю.

Тюльпаны требуют особого внимания и заботы на всех этапах выращивания и подготовки к продаже. Например, чтобы луковица дала корень, температура должна быть не больше 5 градусов. Когда цветок набирает бутон — не больше плюс 17. Кропотливый труд и сложная технология выращивания во имя одной единственной цели — порадовать калининградских женщин 8 марта.

Оксана Лепеха, глава крестьянского фермерского хозяйства:

— Даже 14 февраля нет такого спроса, как на 8 марта. В этот день каждый мужчина хочет подарить букет тюльпанов подруге, маме, дочери. Это такая традиция. Поэтому мы и переоборудовали теплицы под цветы.

По словам замминистра сельского хозяйства Калининградской области Светланы Соболевой, цветоводство развивается в Калининградской области довольно динамично.

Светлана Соболева, заместитель министра сельского хозяйства Калининградской области:

— Цветоводство развивается в рамках импортозамещения. В области есть два крупных цветоводческих предприятия. Цветоводству оказывается поддержка, как отрасли сельскохозяйственного производства. То есть можно взять субсидируемый кредит на эту отрасль.

Калининградские тюльпаны гораздо дешевле, чем голландские и польские. Но самое главное — они простоят дольше. Как обещают агрономы, если за цветами правильно ухаживать — не меньше 2 недель.